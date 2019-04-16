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Дело Савченко и Рубана: будет ли продолжение

Сегодня, 13:29

Юрист рассказал, в каком случае уголовное производство могут закрыть

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.

После того, как Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи, поскольку суд не успел рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения, судебное рассмотрение уголовного производства может не получить продолжения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Иван Либерман.

"Дело может сойти на ноль, если у следствия не будет оснований и доказательной базы", – говорит Либерман.

Но, вместе с тем, производство может быть и возобновлено в любой момент, отмечает юрист.

"Если будут установлены какие-то железобетонные доказательства, то дело могут сразу пустить в ход. У нас так устроено законодательство, что "крючки" цепляют на многих, чтобы в нужный момент этого человека можно было выдернуть, если он непослушный, неугодный. Это сильный юридический компромат. УПК разрешает проводить те или иные действия даже при закрытых делах, если могут снова появиться какие-то обстоятельства. Дело может быть возвращено на стадию досудебного расследования с перспективой рассмотрения в суде", – добавляет эксперт.

Как мы писали, сама Надежда Савченко после освобождения прямо в зале суда пообещала бороться за смену политического "старья" в Раде, а также заявила, что не собирается бежать от правосудия и намерена победить в судебном процессе.

Напомним, летом 2018 года по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием.

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