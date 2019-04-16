Стало известно, почему суд освободил Савченко из-под ареста

Народного депутата обвиняют в подготовке к совершению террористического акта

Фото: Getty Images

Броварской районный суд Киевской области, который отпустил из-под стражи народного депутата Надежду Савченко и руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, просто не успел рассмотреть ходатайства о продлении им меры пресечения.

Об этом сообщили LB.ua в суде.

В первую очередь стоит отметить, что заседание суда по продлению меры пресечения для обвиняемых было назначено на 09:00, а защита прибыла в суд лишь в 15:00, после чего и началось рассмотрение вопроса.

Защита Савченко и Рубана подала большое количество ходатайств, в том числе и об отводе судей: рассмотрение каждого занимало много времени и судьи каждый раз удалялись на совещание. В связи с этим суд просто не успел до полуночи 15 апреля рассмотреть ходатайство от прокуратуры на продление ареста и пришлось принять решение об освобождении обвиняемых из-под стражи.

В свою очередь один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман объяснил, что защита действовала законными методами, и отметил, что прокуратура могла подать свое ходатайство раньше – за пять дней до истечения срока ареста.

Таким образом, подготовительное заседание отложено на 7 мая в 11:00.

Как мы писали, сама Надежда Савченко после освобождения прямо в зале суда пообещала бороться за смену политического "старья" в Раде, а также заявила, что не собирается бежать от правосудия и намерена победить в судебном процессе.

Напомним, летом 2018 года по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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