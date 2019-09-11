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Дело Украины против России: Европейский суд начинает слушания по Крыму

11 сентября, 10:32

Ранее устные слушания были перенесены. Украина представит свою позицию по деяниям оккупантов

Фото: echr.coe.int

Фото: echr.coe.int

Сегодня Большая палата Европейского суда по правам человека начинает слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Предмет жалобы – нарушение прав человека на оккупированном полуострове. Главным докладчиком от Украины будет заместитель министра юстиции Иван Лищина.

Представитель Украины будет выступать 30 минут.

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Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале февраля секретариат уполномоченного по делам ЕСПЧ получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", которые были назначены на 27 февраля. Позже была назначена дата 11 сентября. В Минюсте заявили, что Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства в Европейском суде по правам человека.

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В январе текущего года Украина передала в ЕСПЧ документы по делу об аннексии Крыма для устных слушаний по делу "Украина против России (по Крыму)".

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Россия Крым слушания еспч Европейский суд по правам человека

Источник: Сегодня

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