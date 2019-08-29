День памяти защитников Украины: онлайн-трансляция

29 августа будет посвящено погибшим в борьбе за независимость государства

В Киеве почтили память погибших военных / Фото: AFP

Сегодня в стране проходят торжества, посвященные Дню памяти защитников Украины , погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию из-под Михайловского Златоверхого собора в Киеве, где народные депутаты от партии "Слуга народа" возлагают цветы в память о погибших защитниках.

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Избранные нардепами Верховной Рады IX созыва возложат цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади, а затем пройдут пешком к парламенту через улицу Институтскую и Аллею Героев Небесной Сотни.

Напомним, об учреждении памятного дня 29 августа президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах ко Дню Независимости Украины.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечании его ежегодно 29 августа", – сказал он на Майдане Незалежности.

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