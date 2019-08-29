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День памяти защитников Украины: онлайн-трансляция

29 августа, 08:00

29 августа будет посвящено погибшим в борьбе за независимость государства

В Киеве почтили память погибших военных

В Киеве почтили память погибших военных / Фото: AFP

Сегодня в стране проходят торжества, посвященные Дню памяти защитников Украины , погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию из-под Михайловского Златоверхого собора в Киеве, где народные депутаты от партии "Слуга народа" возлагают цветы в память о погибших защитниках.

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Избранные нардепами Верховной Рады IX созыва возложат цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади, а затем пройдут пешком к парламенту через улицу Институтскую и Аллею Героев Небесной Сотни.

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Напомним, об учреждении памятного дня 29 августа президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах ко Дню Независимости Украины.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечании его ежегодно 29 августа", – сказал он на Майдане Незалежности.

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михайловская площадь михайловский собор слуга народа День памяти защитников Украины

Источник: Сегодня

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