Денисова готова обсудить любые условия обмена Сенцова и вылететь в РФ немедленно

Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова для его спасения.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", – написала Денисова в своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

При этом она отмечает, что договоренности между президентами Украины и РФ о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии Сенцова невозможно.

"Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной", – отмечает украинский омбудсмен.

"Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", – резюмировала Денисова.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.