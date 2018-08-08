"Все не просто плохо": сестра Сенцова рассказала о состоянии режиссера

Заключенный украинец находится сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера, который продолжает держать голодовку в российской колонии, катастрофически ухудшилось. Об этом в Facebook сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", – написала она.

Каплан сообщила, что ЕСПЧ настаивает на переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки.

"Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка... и я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить... все очень плохо", – написала Наталья Каплан.

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Ранее адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь, вице-спикер Рады Ирина Геращенко обеспокоена тем, что Россия никого не допускает к Олегу Сенцову, а также не предоставляет миру никаких фотографий Олега.