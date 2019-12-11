"Бои" за рынок земли: в "Слуге народа" объяснили причину новой драки в Раде

Сегодня разгорелись ожесточенные события при рассмотрении законопроекта о рынке земли

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Сегодня в Верховной Раде произошла драка из-за земельных вопросов, которые рассматривались на заседании комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, из-за чего началась потасовка, передает "РБК-Украина".

По ее словам, активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

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"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств. Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский (глава комитета Николай Сольский – ред.) не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского. Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу", – сказала Верещук.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 декабря "слуги народа" подрались в Раде из-за женщины. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее, переписка с ней во внутрифракционном чате, где якобы Лерос обидел ее. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

Напомним, первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковиче. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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