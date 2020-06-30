Депутаты готовы к срочным заседаниям: как Рада будет работать летом

Верховная Рада готова собираться во время летних каникул на внеочередные заседания для принятия важных законопроектов по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Реклама

У депутатов последняя пленарная неделя пройдет с 13 по 17 июля, после чего они уходят на летние каникулы до сентября. Однако они будут начеку и в случае необходимости будут собираться на срочные заседания – как это было во время карантина.

"Мы понимаем, какая эпидситуация в стране. И понимаем, что от Верховной Рады могут потребоваться какие-то срочные и важные решения по борьбе с эпидемией коронавируса. Потому неформально договариваемся между собой о том, что в какие-то дни все депутаты должны быть готовы собраться и провести заседание. То есть, допустим, 5 или 10 августа депутатам желательно быть в Украине и в доступности нескольких дней на внеочередное заседание. Таких дат будет несколько, но, когда точно это будет, еще не обсуждалось. Насколько мне известно, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует уходить в отпуск. Я тоже не планирую. Но чтобы весь парламент все лето работал в пленарном режиме – такого, думаю, не будет", – сказал Корниенко.

Читайте полный текст интервью с главой партии "Слуга народа": "Рано еще говорить о смене власти".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Комитет избирателей Украины подсчитал, сколько "слуг народа" ни разу не выступили в Раде за девять месяцев работы. Руководитель КИУ Алексей Кошель назвал две причины, почему "слуги народа" не особо активны.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, автор скандальной фразы "дети низкого качества", выступила в Раде с извинениями и обвинениями:

Видео: "Слуга народа"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама