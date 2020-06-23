"Врожденная застенчивость": сколько "слуг народа" ни разу не выступили в Раде

Во фракции "Слуга народа" за девять месяцев работы 58 депутатов ни разу не выступали в Верховной Раде, при этом всего больше половины "слуг" имели не более трех выступлений. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

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В КИУ отметили, что учитывались выступления и с места, и с парламентской трибуны. В общем 150 депутатов "Слуги народа" имели не более трех выступлений за девять месяцев работы Рады. При этом 58 из них все еще не сказали ни слова за девять месяцев работы: в частности, ни разу не выступили в Раде Ананченко, Боблях, Бородин, Бунин, Вагнер, Васильев, Васильковский, Хайду, Галушко, Герман, Воробей, Гривко, Куницкий и др.

Среди тех, кто выступал не более трех раз, оказалось не мало бывших "кварталовцев": Кабанов, Руденко, Ткаченко, Хоменко, Корявченков (Юзик, одно выступление). А вот претендент в кандидаты на должность мэра Киева Николай Тищенко имеет в своем зачете всего два выступления.

"Анализ выступлений на пленарных заседаниях Верховной Рады показывает, что половина депутатов монобольшинства фактически молчит. Причин такой ситуации может быть две. Первая – врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая – неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивание при рассмотрении важных вопросов или и полное отсутствие собственного мнения", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы писали, что больше половины "слуг народа" – миллионеры. Общее состояние миллионеров от фракции монобольшинства (средства, которые отражены в декларации) составляет 1,1 миллиарда гривен (90% наличные).

Также ранее мы писали о депутатах-миллионерах от "Слуги народа", снимающих жилье за счет государства. В апреле на съем квартиры/гостиничного номера деньги из госбюджета получили 52 народных избранника, из которых 25 – миллионеры.

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