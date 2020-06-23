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"Врожденная застенчивость": сколько "слуг народа" ни разу не выступили в Раде

23 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Руководитель Комитета избирателей Украину назвал две причины, почему слуги народа не особо активны

Во фракции "Слуга народа" за девять месяцев работы 58 депутатов ни разу не выступали в Верховной Раде, при этом всего больше половины "слуг" имели не более трех выступлений. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

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В КИУ отметили, что учитывались выступления и с места, и с парламентской трибуны. В общем 150 депутатов "Слуги народа" имели не более трех выступлений за девять месяцев работы Рады. При этом 58 из них все еще не сказали ни слова за девять месяцев работы: в частности, ни разу не выступили в Раде Ананченко, Боблях, Бородин, Бунин, Вагнер, Васильев, Васильковский, Хайду, Галушко, Герман, Воробей, Гривко, Куницкий и др.

Среди тех, кто выступал не более трех раз, оказалось не мало бывших "кварталовцев": Кабанов, Руденко, Ткаченко, Хоменко, Корявченков (Юзик, одно выступление). А вот претендент в кандидаты на должность мэра Киева Николай Тищенко имеет в своем зачете всего два выступления.

"Анализ выступлений на пленарных заседаниях Верховной Рады показывает, что половина депутатов монобольшинства фактически молчит. Причин такой ситуации может быть две. Первая – врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая – неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивание при рассмотрении важных вопросов или и полное отсутствие собственного мнения", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы писали, что больше половины "слуг народа" – миллионеры. Общее состояние миллионеров от фракции монобольшинства (средства, которые отражены в декларации) составляет 1,1 миллиарда гривен (90% наличные).

Также ранее мы писали о депутатах-миллионерах от "Слуги народа", снимающих жилье за счет государства. В апреле на съем квартиры/гостиничного номера деньги из госбюджета получили 52 народных избранника, из которых 25 – миллионеры.

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Верховная Рада депутаты киу слуга народа

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