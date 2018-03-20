Депутаты возьмутся за отмену неприкосновенности: Рада утвердила повестку дня сессии

20 марта Верховная Рада с четвертой попытки все же утвердила план работы на восьмую сессию. Соответствующий проект постановления поддержали 239 народных избранников, и для этого им понадобился перерыв для консультаций.

Повестка дня сессии была утверждена с учетом предложений комитетов по законопроектам, которые были не рекомендованы для включения в повестку дня, которые решили вернуть на доработку и те, что были отозваны их инициаторами.

Всего на нынешней сессии планируются к рассмотрению депутатов 2900 законопроектов. Депутаты согласились с рекомендациями комитетов снять 348 законопроектов, которые утратили актуальность или предлагаются к отклонению по другим причинам. Инициаторам 34 законопроектов вернули их законодательные инициативы на доработку. Будут считать отозванными инициаторами их внесения 25 законопроектов.

Так, среди вопросов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (о децентрализации власти).

Также один из важнейших вопросов, который поручили доработать для рассмотрения, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции (о неприкосновенности народных депутатов) (№7203), а также депутатский проект закона о внесении изменений в Конституцию (в части отмены депутатской неприкосновенности) (№6773).

Как сообщалось, спикер Андрей Парубий рассказал, чем займется Рада на этой неделе. Он отметил, что несколько вопросов с прошлой сессионной недели, которые не удалось рассмотреть, будут обсуждаться в сессионном зале в четверг.

Напомним, Рада готовит ответ России за выборы в Крыму. Как заявлял Парубий, парламент намерен принять решение о непризнании выборов президента РФ на оккупированном полуострове. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий проект постановления.