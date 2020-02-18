Депутаты все провалили: сколько поправок к рынку земли рассмотрела Рада

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После того, как спикер Дмитрий Разумков раскритиковал нардепов за их вольное поведение в Верховной Раде, сегодня народные избранники продолжили рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения (рынок земли). Всего депутаты уже прошли 483 поправки из 4018.

Парламентарии начали рассмотрение с 217-й поправки, которая касается внесения изменений в статью 130 Земельного кодекса "Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения".

Отметим, что все поправки, на которых настаивали их авторы, были отклонены. Они касались внесения изменений в упомянутую выше статью 130. Предлагалось правом собственности земель с/г наделить компании, созданные по законам Украины или основанные гражданами Украины; признать недействительными сделки, заключенные во время моратория за покупку/продажу земли.

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Также были отклонены правки о дополнении статьи 130 Земельного кодекса, согласно которым "не допускается к проведению и установлению результатов Всеукраинского референдума по купле/продаже земель сельскохозяйственного назначения и проведению инвентаризации земель отчуждения земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства".

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Также поддержаны поправки о том, что иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, в том числе в порядке наследования по закону.

В общей сложности народные депутаты рассмотрели уже 483 поправки из 4018. По результатам сегодняшних голосований все были отклонены.

Как сообщали новости "Сегодня", рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте об этом подробней в материале "Драки и кровь: как Рада открывала рынок земли и что дальше".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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