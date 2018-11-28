Держать порох сухим: о чем Порошенко говорил с генералами и солдатами на полигоне в Десне, фото

Стали известны подробности пребывания президента, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Петра Порошенко в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ В Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба АП, глава государства осмотрел учебный центр, ознакомился с работой нового динамического тренажера – мультимедийного комплекса, который имитирует пребывания в кабине танка Т-64, и пообщался с танкистами, которые проходят в эти дни учения на полигонах центра.

Верховному главнокомандующему ВСУ также показали тренировки подразделений в условиях боя и боевое слаживание танковых подразделений на полосе препятствий.

"Большинство из вас уже знают, что такое боевые действия, большинство из вас заслуживают почет и уважение Украины за то, что в трудную минуту вы стали на защиту украинской земли и украинского народа", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "сейчас надо повышать мастерство и обеспечить эффективную подготовку для того, чтобы в случае необходимости враг потерпел поражение, заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию".

"Здесь позиция должна быть абсолютно четкая, если мы должны сократить период боевого слаживания, ускорить боевую подготовку и обеспечить в соответствии с графиком передислокацию подразделений к границе с Российской Федерацией, где мы ожидаем возможного начала сухопутной агрессии", – сказал президент во время общения с начальником Генерального штаба, министром обороны и командиром части.

"Нам нужно сейчас держать порох сухим. Нам нужно сейчас в любой момент дать отпор агрессору", – подчеркнул Порошенко.

























































Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Глава государства сообщил, что кроме штатной численности военных бригад и резерва первой очереди, "мы сегодня имеем уже сотни заявлений участников АТО, готовых немедленно вернуться в свои части и подразделения, использовать свои знания и тот уровень боевой подготовки для того, чтобы защитить страну".

Верховный главнокомандующий ВСУ поблагодарил танкистов за высокий боевой дух и готовность защищать страну: "Танкисты – это всегда элита Вооруженных сил. Очень непростая служба, но чрезвычайно эффективная, когда ты хочешь поразить врага. Я рад сегодня видеть ваши улыбки, уверенность, спокойствие".

"Нам есть чем защитить родную землю. Победа точно будет за нами, потому что мы бьемся за свое – за нашу Украину, за нашу землю, за наш народ", – сказал президент.

В время визита Порошенко сопровождали министр обороны, генерал армии в отставке Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в учебном центре в Десне Порошенко заявил: в случае нападения России зарплаты военным повысят. Глава государства объяснил, что запланированное повышение денежного обеспечения с 1 января может начаться раньше при одном условии агрессии РФ.

Ранее Порошенко уже заявлял, что в Украине есть армия, способная остановить Россию.

В учебном центре в Десне работает школа снайперов, школа танкистов, медицинский центр, сержантского школа, школа общевойсковой подготовки. Обучение осуществляется с участием наших партнеров из НАТО.