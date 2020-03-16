"Действуйте на опережение": Гройсман обратился к лидерам местного самоуправления

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман для предотвращения распространения коронавируса в Украине призвал лидеров местного самоуправления действовать быстро, смело и решительно.

"Вам не привыкать быть на передовой линии и противостоять проблемам, которые волнуют людей. И сейчас тоже такое время, когда нужно принимать решения и действовать. Опыт разных стран в противостоянии пандемии показывает, что чем быстрее и решительнее предпринимаются шаги для предотвращения распространения вируса, тем больше шансов уберечь человеческие жизни. Поэтому важно действовать быстро, смело и решительно. Есть рекомендации ВОЗ, МОЗ. Не надо ждать дополнительных указаний. Действуйте на опережение", - написал он на своей страничке в Facebook в понедельник вечером.

Среди первоочередных шагов Гройсман отметил безотлагательное наполнение резервных фондов местных бюджетов и введение в действие необходимых процедур, чтобы оперативно их тратить на первоочередные нужды.

"Если это еще не сделано, то это надо сделать уже сегодня-завтра", - заявил он.

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Также политик призвал позаботиться прежде всего о врачах, медперсонале, всех тех, кто в первой линии борьбы с угрозой. По его словам, у них должно быть не только "оружие", но и средства защиты.

"Все, что нужно врачу, чтобы лечить и не заболеть самому, должно быть обеспечено. Позаботьтесь о дополнительных стимулах для них – и материальных, и моральных", - отметил Гройсман.

Важным моментом экс-премьер считает постоянное общение с людьми. Он убежден, что максимум информации, убедительные аргументы, живое слово – то, что нужно сегодня людям.

"Сплоченность в громадах – важна, в частности, чтобы защитить наиболее уязвимых, по данным ученых – людей старшего возраста. Это наши родители, родные, близкие. Позаботьтесь о том, чтобы они лишний раз не шли в магазин, в аптеку или в банк оплатить услугу. Есть те вещи, которые можно сделать совместно с местными предпринимателями – по крайней мере позаботиться о том, чтобы родители, чьи дети на карантине, могли оставаться дома", – отметил он.

Также Гройсман призвал поддерживать друг друга и делиться опытом.

"В такие непростые времена все мы проходим тест на человечность, на способность, на ответственность. Его проходит сегодня и местное самоуправление, ради укрепления которого начиналась децентрализация. Принимайте смелые решения, действуйте!" – резюмировал он.

Ранее Владимир Гройсман назвал условия, при которых Украина защитится от мирового экономического кризиса.

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