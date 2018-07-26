Дисциплинарная комиссия приняла решение по Холодницкому

Сегодня, 16:23

Ранее главу САП заподозрили в якобы сливе информации и давлении на должностных лиц

Назар Холодницкий. Фото: facebook.com/NKholodnytskyi
Назар Холодницкий. Фото: facebook.com/NKholodnytskyi

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не будут увольнять с занимаемой должности, а ограничатся лишь выговором. Такое решение на сегодняшнем заседании приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).

"КДКП решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора", – сказал председатель комиссии Виталий Грушковский.

После этого Холодницкий покинул помещение под крики активистов "Позор! Позор!".

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На решение КДКП появилась реакция посольства США в Украине.

"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", – говорится в сообщении.

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Напомним, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет главы САП прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора. На записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл подробности.

При этом в Бюро подчеркивают, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа, сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме. НАБУ обнародовало часть рассекреченных материалов по делу Холодницкого.

В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с прошением снять с должности главы САП Назара Холодницкого.
комиссия, выговор, Холодницкий, САП

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Источник:

УНИАН

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