Додон заявил о готовности к диалогу с Украиной

О готовноси к диалогу и "любым контактам" с Украиной заявил президент Молдовы Игорь Додон, который ранее позволял себе высказывания относительно российской принадлежности оккупированного Крыма.

"Я, как и раньше, открыт, недавно даже направил господину Порошенко поздравление по случаю национального праздника – Дня Независимости Украины", – заявил Додон.

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Отметим, во время избирательной кампании в ноябре 2016 года Додон говорил, что Крым является де-факто российской территорией. Игорь Додон является президентом Молдовы с декабря 2016 года. Он занимает пророссийские позиции и считает, что возглавляемая им страна может "исчезнуть", если вступит в Евросоюз.

Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон считает, что парламентские выборы в феврале 2019 года могут ввергнуть республику в очередной политический кризис. Он отметил, что главная борьба развернется между поддерживающей главу государства оппозиционной Партией социалистов Республики Молдова и проевропейскими партиями.

На сегодня парламент страны контролирует Демократическая партия Молдовы. Согласно последним опросам, в парламент проходят три политические силы, которые исключают любое сотрудничество друг с другом.

Напомним, Молдова готовит план по выводу российских войск из Приднестровья. Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.

Ранее Додон резко ответил на высылку российских дипломатов из Молдовы.