Должны быть ликвидированы: Волкер четко дал понять, что делать с "ДНР" и "ЛНР"

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" были созданы, чтоб прикрыть участие России в войне против Украины. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что они должны быть ликвидированы. Об этом он сказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

По его словам, непризнанным "республикам" нет места в конституционном устройстве Украины.

"Так называемые "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы. Не существует места для них в украинском конституционном устройстве", – сказал Волкер.

Американский дипломат добавил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть.

Ранее британский политолог, специалист по Украине Эндрю Вилсон говорил, что как только Россия выведет войска с Донбасса, "ДНР" и "ЛНР" развалятся. По его словам, Путин точно не хочет исчезновения псевдореспублик – это будет колоссальное поражение.

Напомним, летом прошлого года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак прогнозировал, что в 2018 году Россия собирается бросить "ДНР" и "ЛНР".