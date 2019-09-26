Донбасс должен вернуться в Украину: Лукашенко готов ввести миротворцев

Беларусь готова закрыть границу в 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Но при условии, что на это будет согласие сторон. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ, сообщает news.tut.by.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что Донбасс, "а это 20% ВВП страны", должен вернуться в Украину. Он отметил, что "Украина должна быть единой и неделимой".

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"И самое главное – целостность и единство Украины, вот так я бы охарактеризовал. Но это такая огромная тема, что надо, во-первых, не только серьезно подготовиться (мне, прежде всего, но и вам), структурировать ответ на эту проблему – что сегодня важно, что завтра. Какая ситуация там, как действовать. Но отвечая на этот вопрос: я не должен настолько глубоко влазить, чтобы не зацепить там интересы России, интересы Америки или еще кто там участвует, а главное, Украины, властей и украинского народа", - отметил Лукашенко.

В 15:00 смотрите эксклюзивное интервью "Сегодня" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что миротворческая миссия ООН может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений.

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