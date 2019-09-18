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Если Минские соглашения не помогут: Пристайко назвал альтернативу по Донбассу

18 сентября, 16:48

Киев пытается в ближайшие месяцы завершить войну на востоке Украины и есть запасной вариант

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, будет рассмотрен вариант введения миротворческой миссии ООН, как один из возможных шагов. Об этом он сказал на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

"В этом наше предложение – попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", – сказал министр.

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Отметим, первые пункты Минских соглашений предполагают прекращения огня на Донбассе, вывод российских войск с территории Украины, разоружение боевиков. Однако уже долгое время Москва не выполняет своих обязательств и, как минимум, не отдает приказ оккупационным администрациям прекратить стрелять.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Владимир Зеленский озвучил позицию по миротворцам. Глава государства дал понять, что любимый сценарий Кремля – замораживание конфликтов по примеру Абхазии и Приднестровья – на Донбассе не пройдет.

Видео: Facebook/Офис президента

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Донбасс миротворцы минские соглашения Пристайко

Источник: Интерфакс-Украина

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