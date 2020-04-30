"Достойно сдерживаете агрессора": Зеленский и Шмыгаль поздравили пограничников

Защищать границу – это очень высокая ответственность, почетная обязанность и огромное доверие народа

Сегодня Украина отмечает День пограничника. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили стражей украинской границы с праздником. Они отмечают, что бойцы погранвойск всегда готовы первыми встретить угрозу.

Глава государства отметил, что защищать границу – это очень высокая ответственность, почетная обязанность и огромное доверие народа.

"Именно вы, пограничники, достойно сдерживаете агрессора на востоке, приветливо встречаете и провожаете гостей нашей страны на железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных и пешеходных пунктах пропуска через государственную границу Украины, противодействуете уголовным и административным правонарушением. В этот день мы склоняем головы перед памятью погибших воинов, которые ценой собственной жизни обеспечили безопасность границы, делим с их родными горькую боль невосполнимой утраты. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными. Желаю вам, уважаемые пограничники, несокрушимого духа в отстаивании территориальной целостности и защите государственных интересов, профессиональных успехов, счастья и благополучия вам и вашим семьям", – говорится в поздравлении Зеленского.

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В свою очередь глава правительств Денис Шмыгаль отметил, что украинские пограничники первыми готовы вступить в бой с врагом и первыми ответить на внешние угрозы.

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"Практически всегда на передовой: в воздухе, на суше и на воде. Без сна, чтобы оберегать наш спокойный сон. Следят, чтобы защитить государство. Их доблесть – это непоколебимая стену нашей безопасности. Поздравляю с праздником всех украинских пограничников – высоких вам достижений, крепкого здоровья, стальной выдержки и мирной стражи", – написал он в Telegram.

Напомним, летом прошлого года Зеленский побывал в море на учениях пограничников. Президенту показали задержание нарушителей границы в Азовском море. По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила.

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