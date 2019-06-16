Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский на учениях пограничников в Мариуполе: появилось новое видео

16 июня, 16:32

Президенту показали задержание нарушителей границы в Азовском море

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его рабочего визита в Мариуполь показали возможности Морской охраны по задержанию нарушителей и отражению вражеского нападения на Азовском море.

Видео с участием главы государства в маневрах совместных учений пограничников, сил Национальной гвардии, полиции и спасателей было опубликовано на сайте Госпогранслужбы.

"Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", – отметили в ГПСУ.

По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила.

В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений Дозор-М Морской охраны и Омега Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий штурмовиков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время визита в Мариуполь президент поздравил его жителей с пятой годовщиной освобождения города от боевиков так называемой "ДНР". Кроме того, он напомнил о важности сознательного подхода к пропаганде и добавил, что она не должна влиять на жителей города. Отдельно Зеленский выразил благодарность воинам-добровольцам, которые защитили Мариуполь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пограничники, Мариуполь, Зеленский, учения

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский на учениях пограничников в Мариуполе: появилось новое видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский искупался в фонтане Мариуполя: забавное видео

Сегодня, 11:53

За президентом пришлось намочить костюмы и его телохранителям

Зеленскому показали, как разминируют Азовское море

Вчера, 19:17

Президент стал зрителем на учениях с участием ГСЧС, Нацгвардии, пограничников и водолазов

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Великобритания 94: Чёрный флаг

Симоньян госпитализирована: ее спросили о коррупции

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

Физики открыли новое состояние материи: подробно

ONE. Джо Наттавут - Саша Мойса. Видео мощного нокаута

Стало известно, почему в 2014 сорвался трансфер Коноплянки

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

Сегодня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь