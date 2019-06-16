Зеленский на учениях пограничников в Мариуполе: появилось новое видео

Президенту показали задержание нарушителей границы в Азовском море

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его рабочего визита в Мариуполь показали возможности Морской охраны по задержанию нарушителей и отражению вражеского нападения на Азовском море.

Видео с участием главы государства в маневрах совместных учений пограничников, сил Национальной гвардии, полиции и спасателей было опубликовано на сайте Госпогранслужбы.

"Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", – отметили в ГПСУ.

По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила.

В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений Дозор-М Морской охраны и Омега Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий штурмовиков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время визита в Мариуполь президент поздравил его жителей с пятой годовщиной освобождения города от боевиков так называемой "ДНР". Кроме того, он напомнил о важности сознательного подхода к пропаганде и добавил, что она не должна влиять на жителей города. Отдельно Зеленский выразил благодарность воинам-добровольцам, которые защитили Мариуполь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский на учениях пограничников в Мариуполе: появилось новое видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"