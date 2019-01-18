Двойное гражданство пора разрешить: министр объяснил свою позицию

Глава МИД считает, что Украина готова к введению двойного гражданства, но только не российского

Павел Климкин. Фото: Facebook

Двойное гражданство пора разрешить: министр объяснил свою позицию //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ff/b85/5c41ffb8554af.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ff/b85/5c41ffb8554af.jpg 2019-01-18T18:33:00+02:00 Политика Глава МИД считает, что Украина готова к введению двойного гражданства, но только не российского

В Украине пора начать дискуссии на тему легализации двойного гражданства, считает министр иностранных дел Павел Климкин. Как пишет Liga.net, при этом он добавил, что сам он поддерживает эту инициативу.

"Я буду и в дальнейшем давать толчок этой дискуссии. Я считаю, что она нужна – так, как и нужно двойное гражданство", – сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что тех условий, при которых украинские политики отстаивали запрет на двойное гражданство, уже нет.

"Мы пережили условия, когда могли говорить, что этого инструмента можем избежать. Мы представили свое предварительное видение, осознанно – только в общих чертах", – отметил глава МИД.

В то же время Климкин подчеркивает, что, пока не прекратится российская агрессия против Украины, на российское гражданство данная инициатива распространяться не должна.

Министр утверждает, что среди нынешних политиков многие поддерживают начало обсуждения темы двойного гражданства в Украине.

Напомним, Климкин поднимает эту тему не впервые. Минувшей осенью он назвал условия, при которых можно разрешить быть гражданином двух государств, а также какие последствия это за собой повлечет.

Также ранее специалист по судебным процессам Денис Шкиптан и специалист по миграционному праву Ярослав Булычев рассказали сайту "Сегодня" обо всех подводных камнях и отличиях двойного и второго гражданства.

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