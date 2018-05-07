Е-декларирование для антикоррупционеров может быть эмоциональной ошибкой – Гройсман

Вчера, 11:30

Премьер надеется на то, что парламент отменит решение об обязательном е-декларировании для антикоррупционных активистов

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду отменить решение об электронном декларировании для общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности и иностранцев – членов наблюдательных советов государственных компаний.

"Я хочу подчеркнуть, что с первого дня внедрения я был противником этого. Я считаю, что это не эффектично и не нужно. И я думаю, что мы сегодня это уже увидели. То есть, когда речь идет о том, что декларируют чиновники, я понимаю, они имеют отношение к непосредственно бюджетным средствам, содержанием государством. А когда человек является активистом, не занимается вопросами, вмонтированными в госуправление, то я не считаю, что ему необходимо предоставлять какие-то декларации. Есть декларация гражданина Украины и на этом точка. Также есть декларация для предпринимателя. Поэтому я считаю, что чем быстрее его отменят, тем будет лучше. Нужно признать, что такое внедрение было ошибочным или, возможно, эмоциональным, и это нужно исправить. И я надеюсь на то, что у парламента хватит усилий для того, чтобы это сделать", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона "О предотвращении коррупции", – представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, – обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

США призвали украинскую власть отменить е-декларирование для активистов. Система декларирования активов в Украине "должна обеспечивать ответственность государственных служащих и не создавать ненужных неудобств и давления на гражданское общество", заявили в Госдепартаменте США.

Более подробно о том, могут ли ввести обязательное электронное декларирование для всех граждан Украины, читайте в материале сайта "Сегодня": Е-декларирование для всех украинцев: манипуляция или реальность
рада, Гройсман, е-декларирование, антикоррупционер

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Источник:

"Сегодня"

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