Единственная ядерная угроза – это Россия: в США назвали причины выхода из ДРСМД

Выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) является следствием нарушения Россией соглашения, а также развитием военного потенциала Китая. В то же время крах договора ничем не угрожает европейцам, а главную угрозу несет Россия со своими ядерными "замашками".

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Лично он хотел бы, чтобы США оставались в Договоре, однако при условии его усовершенствования и включения в него Китая. В то же время генерал назвал основные причины недовольства американцев:

первое – Россия в течение нескольких лет была нарушителем этого Договора. Разве что у вас есть очень сильный механизм, которым можно заставить выполнять договоренности;

вторая причина: технологии существенно изменились и усовершенствовались с момента подписания Договора. Поэтому некоторые конкретные части Договора устарели;

и третья – это Китай. Он не включен к настоящему Договору, а если учесть, что потенциал Китая растет, важно, чтобы мы (США) противостояли и этому вызову.

Отвечая на вопрос, что ждет европейцев после разрыва ДРСМД, Ходжес уточнил, что над Европой уже висит угроза именно из-за действий России.

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"Именно Россия вторглась в Грузию и Украину, именно Россия нарушает воздушные и водные границы европейских стран – тех, которые входят в НАТО, и других; именно Россия нарушает Договор РСМД, именно Россия вмешивается во все выборы и спонсирует экстремистов, чтобы вызвать проблемы. Это лишь часть политики реваншистской России, которая пытается разрушить Европейский Союз и НАТО, а также убедиться, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами этих объединений", – сказал генерал.

Он считает ошибочными слова президента РФ Владимира Путина, что Европа рискует, размещая у себя ракеты США, так как единственной ядерной угрозой для континента является Россия. По его словам, после вторжения российских войск в Украину, США приняли решение снова усилить свое присутствие в Европе.

"Нет никакой ядерной угрозы, кроме как от России. Именно Россия говорит о Дании, Румынии, Польше, Швеции как ядерных целях. Именно Россия угрожает Западу. После окончания холодной войны все мы думали, что Россия будет партнером. Армия США почти полностью ушла из Европы. У нас было в Европе почти 300 тысяч солдат, когда я был лейтенантом, а теперь у нас там не больше 30 тысяч. После российского вторжения в Украину все поняли, что Россия до сих пор является той, что и всегда. И поэтому мы вынуждены возвращать вооружения назад, чтобы защищать союзников от возможного российского нападения. Самый опасный участок российской границы – тот, который граничит с НАТО. Поэтому это совершенно ошибочная и смехотворная интерпретация со стороны Кремля", – подчеркнул Ходжес.

Напомним, мир заговорил о новой гонке вооружений между РФ и США после того, как недавно американский президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести Штаты из Договора о РСМД. Он обвинил Россию и Китай в невыполнении своих обязательств согласно Договору и разработке ракет. Позже он даже пригрозил нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю.

В свою очередь в Кремле считают действия американцев началом гонки вооружений и объяснили, чем грозит выход США из ракетного Договора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что как только США выйдут из Договора, ответом РФ будет наращивание своего ракетного потенциала.

В ЕС считают, что мир стоит на пороге новой "гонки вооружений". Европейцы напомнили, что 30 лет назад удалось закончить "холодную войну" Москвы с Западом благодаря ракетному договору. А теперь это стабильность может быть нарушена.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.