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"Единый кандидат от украинских сил": Тимошенко поддержит Ляшко на выборах

15 июня, 14:26

Юрий Божко Юрий Божко

Лидеры политсил нашли общее понимание в вопросе выдвижения кандидатуры

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает лидера Радикальной партии Олега Ляшко на парламентских выборах осенью по 208-му избирательному округу в Черниговской области. Об этом Юлия Тимошенко заявила в комментари талеканалу "Украина24".

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей.

Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата", – заявила Юлия Тимошенко.

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В свою очередь Олег Ляшко уже поблагодарил Юлию Тимошенко в Twitter.


Ранее 10 июня в социальной сети Facebook были опубликованы фотографии чаепития Тимошенко и Ляшко на террасе одного из столичных кафе. Неизвестно, о чем говорили политики, но через 4 дня лидер ВО официально подтвердила, что поддержит радикала на парламентских выборах.

Ранее Олег Ляшко, заявил, что решил баллотироваться в 208 округе в Черниговской области. Центральная избирательная комиссия назначила выборы депутатов 208-го избирательного округа Черниговской области на воскресенье, 25 октября.

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