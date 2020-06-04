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Олег Ляшко снова собирается в Верховную Раду

4 июня, 21:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он собирается баллотироваться вместо погибшего в мае этого года Валерия Давыденко

Украинский политик и глава Радикальной партии Олег Ляшко собирается баллотироваться вместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.

О выборах нового депутата в Верховную Раду он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В 2012 году я в этом округе (№208 в Черниговской области, в котором баллотировался покойный депутат Валерий Давиденко – Ред.) выиграл выборы с феноменальным успехом, один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе стал Валерий Давиденко, и дважды мои земляки его выбирали", – заявил он.

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"У нас там сильная поддержка, мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте. Рада без Ляшко — как село без церкви…", — заметил политик.

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Ляшко уверен, что выборы на округе специально затягивают.

"Чтобы назначить выборы в этом округе, должно быть решение парламента о прекращении полномочий в связи со смертью депутата, его специально не принимают, потому что боятся проиграть", — резюмировал он.

Ранее Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.

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политика парламент Украина Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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