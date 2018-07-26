Экс-глава "Укрспецэкспорта", обвиняемый в растрате, получил политическое убежище в Великобритании

Экс-глава госкомпании "Укрспецэкспорт" в 2005-2008 годах Сергей Бондарчук, обвиняемый в Украине в растрате имущества в особо крупных размерах, получил политическое убежище в Великобритании, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления ... и попросил политического убежища в Великобритании. Жаль, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", – написал Енин на своей странице в соцсети Фейсбук четверг.

Вместе с тем, замгенпрокурора отметил, что случай Бондарчука – "не правило, а досадное исключение". "За последние пару лет Генпрокуратура достала уже не одного экс-чиновника за границей – количество "безопасных мест" на карте мира постоянно уменьшается и в дальнейшем", – отметил Енин.

Позже пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уточнила, что Великобритания отказала Украине в экстрадиции Бондарчука на основании получения им политического убежища в этой стране.

"Такое решение стало несколько неожиданным, ведь Генеральная прокуратура Украины сделала все возможное для обеспечения экстрадиции директора государственной компании "Укрспецэкспорт" и привлечения его к уголовной ответственности за завладение имуществом компании в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины)", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

В украинском ведомстве отметили, что о просьбе британских структур Генеральная прокуратура Украины предоставила дополнительные доказательства, подтверждающие умышленный характер преступных действий Бондарчука, а также гарантии надлежащих условий содержания его под стражей и справедливого суда.

"Тем не менее, Генеральная прокуратура Украины благодарна команде прокуроров Королевской прокурорской службы за их усилия и сотрудничество в рамках отдельных запросов об экстрадиции", – сказано в сообщении.

17 марта 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте 15 марта в Лондоне (Великобритания) Бондарчука.

По информации украинских СМИ, по версии следствия, экс-глава "Укрспецэкспорта" в 2005-2008 гг. изменил заключенные ранее военные контракты, введя в них посредников и уменьшив тем самым доходы государства на $7,5 млн. Эту сумму госкомпания перечислила за оказание консультационных услуг компаниям Aeropartner LLР и Aeropartner LLС, которые по факту эти услуги не предоставляли.

Напомним, Бондарчук руководил "Укрспецэкспортом" во времена президентства Виктора Ющенко с марта 2005-го по июнь 2010 года. И, по мнению прокуратуры, сумел неплохо заработать на внешнеэкономических контрактах с зарубежными заказчиками — Минобороны Казахстана, частными компаниями Словакии, Джибути и других стран.

Президент Виктор Ющенко в феврале 2010 года присвоил Бондарчуку своим указом звание "Героя Украины" за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии ВТС.

С сентября 2010 года – член партии "Наша Украина", затем – глава политсовета партии.