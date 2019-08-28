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Экс-главу Минздрава Раису Богатыреву просят заключить под стражу

28 августа, 15:09

Ходатайство прокуратуры рассмотрит Печерский райсуд столицы

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева / Фото: AFP

Киевская прокуратура просит заключить под стражу экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву, которую накануне задержали в столичном аэропорту при попытке въехать на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, соответствующее ходатайство уже подано в Печерский районный суд столицы. Время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.

"Во исполнение решения суда прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генпрокуратуры об избрании Раисе Богатыревой, подозреваемой в растрате и злоупотреблении служебным положением, меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее чем через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что переданная Нацполиции Раиса Богатырева провела ночь в изоляторе временного содержания.

После задержания ее доставили в Печерский райсуд для избрания меры пресечения, но это было после завершения рабочего времени, и суд не принимал решения.

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министр Янукович Богатырева Минздрав Министерство здравоохранения

Источник: Сегодня

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