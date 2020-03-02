Экс-нардеп Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России

Ветеран АТО и бывший политик рассказал, что вместе с ним беременная жена и маленький ребенок

Бывший народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил, что его задержал за границей Интерпол по запросу России. Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook.

"Меня задержали на болгарско-грецкой границе. Карточку Интерпола выставила Россия … Я в отделении нахожусь с беременной женой, которая на седьмом месяце, и с девятимесячным сыном. В посольстве молчат, никто ничего никому не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли вопрос перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал бы мои права", – сказал Мельничук.

Напомним, что Сергей Мельничук был депутатом VIII созыва. Избирался в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, но позже был исключен из фракции, после чего вступил в группу "Воля народа". В марте 2017 года заявил о выходе из парламентской коалиции.

В тренде Интервью с Кулебой и марши оппозиции в России – Реальная политика с Евгением Киселевым

Как сообщали новости "Сегодня", в 2016 году Донецкий городской суд Ростовской области вынес приговор Надежде Савченко (на тот момент военнослужащей ВСУ) в якобы убийстве двух российских журналистов под Луганском в 2014 году. В этом же приговоре российский суд назвал "организатора" убийства журналистов на Донбассе – оккупанты заподозрили именно Мельничука.

Отметим, что это не первый случай, когда Россия через Интерпол пытается добраться до украинских ветеранов войны на Донбассе. Так, в ноябре 2019 года сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека и ветерана АТО Игоря Мазура Интерпол задержал в Польше по требованию России. Однако поляки так и не выдали его россиянам, и он вернулся в Украину. Читайте все подробности задержания и возвращения в Украину Мазура.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама