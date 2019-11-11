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В Польше арестован украинский ветеран: что нужно знать о задержании Мазура

11 ноября, 13:14

Сам "Тополь" подчеркивает, что не принимал участия в боевых действиях против РФ

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В Польше на пограничном пункте "Дорогуск" был задержан сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека и ветеран АТО Игорь Мазур с позывным "Тополь". Задержание случилось 9 ноября по запросу Российской Федерации, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, к украинцу не пускали консула и не предоставляли адвоката. Все подробности инцидента читайте в специальном материален сайта "Сегодня".

Воевал против войск РФ под Сухуми и в Чечне

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", – говорилось в сообщении Денисовой в Facebook.

Она призвала МИД содействовать немедленному освобождению Мазура, который является общественным активистом и участником российско-украинской войны на Донбассе.

Впрочем, как сообщила Денисова позже, консула к нему все-таки пропустили. Она отметила, что держит ситуацию на личном контроле.

О задержании Мазура также написал волонтер Роман Синицын. По его словам, "Тополь" воевал против россиян под Сухуми и в Чечне, а затем уже на Донбассе.

В свою очередь, появилась и реакции людей, близко знавших задержанного. Так, доброволец Елена Белозерская в своем Facebook написала, что знает "Тополя" с 2004 года.

"Старый УНСОвец, воевал против России в Грузии, Ичкерии, на Донбассе. Сейчас офицер ВСУ в запасе. Задержан в Польше, как сообщают, по запросу Интерпола, то есть России, где против него открыто несколько дел за участие в войнах 90-х годов. Могут выдать", – написала она.

Позже Белозерская добавила интересные подробности задержания украинского ветерана в Польше: по ее данным, "в Польше ... Игорь Мазур находился официально, по приглашению польской стороны".

В тот же день, когда Мазур был задержан, стала известна официальная реакция польской стороны. Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская уверяет, что задержание Игоря Мазура является "техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.Об этом вице-спикер написала на своей странице в соцсети.

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"Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, Грузии и Чечни стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола", – написала Гошевская на своей страничке в Facebook.

Политик отметила, что это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести.

"Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария", – подчеркнула Гошевская.

К счастью, уже 10 ноября Игорь Мазур был передан на поруки генерального консула Украины в Люблине и стало известно, что он будет дожидаться рассмотрения экстрадиционного запроса в помещении дипломатического ведомства. Также Денисова добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса украинец будет проживать в Генконсульстве.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк назвал взятие ветерана на поруки серьезной победой в деле Мазура.

"Это означает, что будет проходить судебный процесс, но он будет свободен. Если бы сегодня мы его не освободили, то его бы арестовали, он бы сидел в СИЗО, и это продолжалось бы полгода-год", – заявил Павлюк.

По его словам, следующим шагом будет очищение Мазура от обвинений и его возвращение в Украину. Павлюк отметил, что Мазур сможет покидать территорию диппредставительства только в сопровождении консула.

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Арест Мазура – спецоперация россиян?

Сам Мазур заявил на пресс-конференции в Люблине 10 ноября, что, по его мнению, Интерпол сдался под давлением России и включил в свою базу розыска фигурантов уголовного дела, открытого в РФ.

"Я не думаю, что кто-то меня сдал. Скорее всего, последние несколько месяцев Россия начала активно работать на международном уровне, и, к сожалению, как Дания сдалась и позволила строить "Северный поток – 2", так же где-то Интерпол сдался и решил включить нас в этот "черный список", – подчеркнул он.

Кроме того, Мазур добавил, что в Интерполе "согласились с тем, что российский суд, который может меня судить или кого-то из ребят, не может справедливо судить".

Между тем, ветеран особенно подчеркнул, что не принимал участия в боевых действиях на территории Чечни, в чем его обвиняет Россия.

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"Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ". Оно немножко смешно, если бы не было так грешно. По тому делу, что и я, проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще где-то пятеро парней. По нему же проходил и Николай Карпюк, и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского "правосудия", – отметил Мазур.

В МВД согласны с тем, что задержание Мазура через базу Интерпола могло стать спецоперацией России.Об этом написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, на Мазура в базе Интерпола была выставлена не красная карточка, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении человеком границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативной ориентировки о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Он считает, есть признаки злоупотребления Россией Уставом Интерпола.

"Судите сами. Период, когда произошли "преступления", за которые россияне хотят судить "Тополя", охватывает 1994-2000 годы, то есть первая и начало второй чеченских войн. "Расследование" уголовного производства по этим фактам датировано у россиян аж 2014 годом, то есть периодом, когда они уже задержали Карпюка (члена УНА-УНСО), которого обвиняли в том же. А именно циркулярная ориентировка была направлена полякам уже в 2019 году. То есть, не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополь" приглашен и намерен в ноябре ехать в Польщу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола. Им ранее удавалось вовремя выявлять подобные, более заметные в базах данных, сфальсифицированные сообщения о розыске в случаях с политиками Арсением Яценюком, Рефатом Чубаровым, Анатолием Гриценко и военачальниками Степаном Полторак, Виктором Муженко и вовремя разъяснять Генеральному секретариату Интерпола бессмысленность таких обвинений россиян", – написал Шевченко.

Также МВД Украины привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать инструменты международной полицейской организации для политически мотивированных преследований украинцев. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

По словам министра, основанием для задержания Мазура стало опубликованная Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентировка о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Таким образом, отметил Аваков, РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола к очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", – заявил Аваков.

Министр добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польши к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД выражает надежду на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", – отметил Аваков.

Напомним, что ранее правоохранительные органы России обратились в Интерпол с запросом об объявлении Арсения Яценюка в международный розыск за якобы участие в чеченской войне против россиян.

Российские следователи якобы подозревают Яценюка в том, что он участвовал в чеченской войне против России в 1994 году и из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный.

Сам Арсений Яценюк еще в 2015 году назвал "клиническим диагнозом российской власти" заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Чечне в середине 1990-х годов.

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Шевченко Аваков белозерская Денисова МВД Украины справка Сегодня Игорь Мазур

Источник: Сегодня

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