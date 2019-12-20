Экс-нардепу Мартыненко предъявили уголовное обвинение в Швейцарии

Генпрокуратура Швейцарии уже передала обвинения в Федеральный уголовный суд страны

Николай Мартыненко. Фото: скриншот

Генеральная прокуратура Швейцария подала обвинительный акт против народного депутата Украины III—VIII созывов Николая Мартыненко, который проходит как подозреваемый по делу о коррупции в энергетической сфере Украины.

Бывшего нардепа и второго украинского гражданина (его имя не называется) обвиняют в организации преступной группировки, при помощи которой было отмыто около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему.

Обвинение уже было передано в Федеральный уголовный суд Швейцарии.

Реклама

В пресс-службе швейцарской Генпрокуратуры отметили, что Мартыненко умышленно открывал в банках страны счета с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.

Следователи утверждают, что речь идет об откатах, которые экс-нардеп переводил после заключения контрактов между чешским производителем оборудования для атомных электростанций Skoda JS и укринским НАЭК "Энергоатом".

Данные схемы на сегодняшний также расследуются в Украине и Чехии. На этом фоне швейцарская Генпрокуратура выразила надежды на содействие Киева и Праги в расследовании.

Напомним, что, кроме коррупции при покупке оборудования для энергостанций, следователи в Украине изучают вероятные нарушения при купле-продаже уранового концентрата через подконтрольную Николаю Мартыненко австрийскую компанию-посредника.

Кроме непосредственно бывшего нардепа, в данном уголовном производстве фигурируют еще четверо человек. Следствие вело Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры,, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама