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Высший антикоррупционный суд не смог начать рассматривать дело Мартыненко

18 октября, 21:40

Адвокаты Николая Мартыненко заявляют о желании побыстрее доказать невиновность своего подзащитного

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Высший антикоррупционный суд с первой попытки не смог начать рассмотрение дела Николая Мартыненко.

Судьи решили объединить его с еще одним производством, и отдать другой судейской коллегии. Об этом просили прокуроры.

Начать рассмотрение дела по существу не удается уже три года. Адвокаты Николая Мартыненко утверждают: нет ни факта убытков, ни состава преступления, поэтому, собственно, дело и не могут никак рассмотреть, в том числе и сейчас, в Высшем антикоррупционном суде.

"Это чисто процессуальный вопрос — принять решение о передаче уголовного производства другой коллегии суда, которая уже рассматривает другой обвинительный акт, поскольку он поступил первым, как это и регулируется положением об автоматизированной системе работы суда", – объяснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко.

"Это может свидетельствовать о каких-то внутренних договоренностях, которые происходят в этом суде. Мы о них не знаем. Но это не очень хороший знак. Мы три года ждем, когда нами займутся, когда мы сможем добиться истины, добиться оправдательного приговора. Но сегодня снова нас суд отверг", – заявил адвокат Николая Мартыненко Петр Бойко.

Отметим, что ранее обвинительный акт по делу экс-нардепа Николая Мартыненко Шевченковский райсуд столицы вернул прокурору на доработку.

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Источник: Сегодня

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