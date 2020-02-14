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Эксклюзивное интервью Михаила Саакашвили: онлайн-трансляция

14 февраля, 20:09

Экс-глава Одесской ОГА - гость программы "Украина Сегодня"

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили – гость программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

В эксклюзивном интервью политик откровенно говорит о злободневных темах.

Онлайн-трансляцию ведет сайт "Сегодня":

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Фото: securityconference.org

Напомним, недавно Михаил Саакашвили также давал "Большое интервью" Тиграну Мартиросяну на телеканале "Украина 24". Тогда он заявил, что Украина – это следующая сверхдержава в новой Европе.

"В любом случае, Украина – следующая большая звезда европейской экономики. Я уверен, что это следующая сверхдержава новой Европы. Без успехов Украины Европа не будет никуда развиваться. Потому что Европе нужны новые горизонты. Так она усиливалась всегда – за счет чего-то нового. Европа попыталась в сторону Турции расширяться, но не получается. Единственное, куда она может реально расширяться – это "Восточное партнерство", и в первую очередь – Украина", – говорил экс-глава Одесской ОГА.

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интервью Саакашвили Украина 24

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