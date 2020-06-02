Эксперты объяснили, почему Путин не хочет новую встречу "Нормандской четверки"

Россия не согласится на переговоры в "нормандском формате" и будет их оттягивать под поводом пандемии до тех пор, пока российский президент Владимир Путин не увидит в них выгоду для себя. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, сейчас есть хороший повод откладывать встречи лидеров "нормандского формата" по причине пандемии, поскольку в Кремле еще свежи воспоминания о провале планов Путина на парижских переговорах.

"На встрече в Париже, насколько мы знаем из разных источников и каких-то утечек информации, Путину не удалось достичь того результата, который планировался. Даже на этапе подготовки этой встречи, наиболее существенные российские предложения не были по той или иной причине одобрены другой стороной. И сама встреча до последнего была под вопросом. Ну и помните ситуацию с Сурковым, который вроде бы кидался бумагами? То есть, под давлением украинского общества и партнеров, Украина еще больше отказалась от российских ловушек. Поэтому, очевидно, пока у Путина не будет уверенности в том, что есть смысл встречаться, кроме того, чтобы сфотографироваться с европейскими лидерами, Россия будет и дальше делать заявления, такие, как делал Лавров", – сказал Мельник.

В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что вторая встреча Путина и Зеленского все же возможна, если Украина капитулирует, иначе президент РФ не будет приезжать и слушать, как Зеленский говорит о выводе войск и контроле над границей.

"Мотивы Путина не изменились. Его задача – это разрушение Украины. В крайнем случае – "приднестровизация" оккупированного Россией Донбасса с его последующим вмонтированием в политическое "тело" Украины. Если Украина от этого отказывается, требуя вывода российских войск и передачи контроля над границей, это Путина не устраивает. Но плохая новость для нас в том, что он никуда не спешит", – сказал он.

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Отметим, что глава Офиса президента и министр иностранных дел Украины сегодня в Берлине проведут переговоры. Читайте об этом подробней в материале: "Нормандский формат" на паузе: что Кулеба и Ермак могут привезти из Берлина по Донбассу".

Напомним, что на парижских переговорах в декабре прошлого года договорились, что новая "нормандская встреча" состоится в апреле. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы – Россия не особо и хочет, а Франция и Германия боролись с эпидемией. Но все же состоялись онлайн-переговоры на уровне глав МИД, однако и эти переговоры ясности не привнесли. Ко всему этому глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ни о каком саммите "Нормандской четверки" речи быть не может.

Смотрите комментарий Кулебы об итогах переговоров в "нормандском формате" 30 апреля между министрами иностранных дел:

Видео: МИД Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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