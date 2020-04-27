Лавров о переговорах "нормандской четверки": Ни о каком саммите речи быть не может

На днях в Москве уже подтверждали проведение переговоров глав МИД стран "Нормандской четверки", но министр иностранных дел России Сергей Лавров недоволен вопросами, которые вынесены на обсуждение. Также он считает, что нет оснований для проведения "нормандского саммита" на уровне глав государств. Об этом он сказал в ходе лекции для студентов в формате видеоконференции.

"Следующий саммит планировался на апрель, вот на нынешний период, в Берлине. Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе Контактной группы, в деятельности парламента Украины и украинского правительства", – сказал дипломат.

Лаврову не нравится, что Киев пытается "переформатировать" переговоры по Донбассу, и особо возмущен, что Украина продолжает называть Россию агрессором, а не посредником в урегулировании конфликта.

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"Высказываются заявления о том, что Контактная группа уже не нужна, пытаются представить Россию стороной конфликта, пытаются полностью вывести из числа участников переговоров Донецк и Луганск", – сказал глава МИД РФ.

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Также его не устраивает повестка дня "нормандских" переговоров на уровне глав МИД. По словам министра, там упоминаются исключительно вопросы обмена пленными, разминирования, обеспечения безопасности и доступа ОБСЕ на оккупированные территории.

"Там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы. Сейчас наши немецкие и французские коллеги хотят обсуждать только вопросы, связанные с безопасностью и разминированием, обстрелами, доступом СММ ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории, но категорически не хотят обсуждать политические реформы, в которых и "зарыта собака". Еще большая битва предстоит о том, чтобы заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические разделы французского саммита", – заявил Лавров.

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Как сообщал сайту "Сегодня" источник в украинском Кабинете министров, новая "нормандская встреча" состоится уже в апреле – 29 или 30 числа. Переговоры пройдут на уровне министров иностранных дел.

А тем временем в документальном фильме "Год президента Зеленского", который был показан на телеканалах "Украина" и "Украина 24", президент заявил, что на прошлых переговорах, которые состоялись 9 декабря в Париже, "никто на коленях не стоял".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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