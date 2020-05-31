Эксперт объяснил, ударит ли мировой кризис и падение цены нефти по позициям Путина

Руководство стран Запада переключилось на внутренние проблемы и их не заботит судьба Украины

Несмотря на заявления экспертов о том, что в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть на Россию можно надавить, Кремль все равно не пойдет на уступки Западу и Украине по Донбассу.

Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ (2003-2005) по экономике Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Такого окна возможностей нет. То, что происходит, не ослабило позиции Кремля и личный интерес Путина, не усилило позиции тех стран, какие, по мнению таких экспертов, могли бы или хотели бы оказывать давление на Россию", – считает эксперт.

Более того, говорит он, нынешний кризис гораздо сильнее ударил по союзникам Украины, по западным странам, заставил их руководство практически полностью забыть о внешней политике и заняться внутренними делами.

"К этому добавился действительно беспрецедентный кризис с гибелью десятков тысяч, а в США – уже более сотни тысяч – людей от коронавируса, со значительным усилением стратегического противника, источника нынешней эпидемии – Китая, который по своему потенциалу намного превосходит Россию. Этот коронавирусный кризис меняет геополитику современного мира, не улучшая позиции Украины", – посетовал Илларионов.

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Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии России .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым" .

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Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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