Эксперт объяснил, ударит ли мировой кризис и падение цены нефти по позициям Путина

Несмотря на заявления экспертов о том, что в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть на Россию можно надавить, Кремль все равно не пойдет на уступки Западу и Украине по Донбассу.
Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ (2003-2005) по экономике Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .
"Такого окна возможностей нет. То, что происходит, не ослабило позиции Кремля и личный интерес Путина, не усилило позиции тех стран, какие, по мнению таких экспертов, могли бы или хотели бы оказывать давление на Россию", – считает эксперт.
Более того, говорит он, нынешний кризис гораздо сильнее ударил по союзникам Украины, по западным странам, заставил их руководство практически полностью забыть о внешней политике и заняться внутренними делами.
"К этому добавился действительно беспрецедентный кризис с гибелью десятков тысяч, а в США – уже более сотни тысяч – людей от коронавируса, со значительным усилением стратегического противника, источника нынешней эпидемии – Китая, который по своему потенциалу намного превосходит Россию. Этот коронавирусный кризис меняет геополитику современного мира, не улучшая позиции Украины", – посетовал Илларионов.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии России .
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым" .
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