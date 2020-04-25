Американский дипломат объяснил, как снижение цены нефти бьет по России

Увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве, говорит Стивен Пайфер

Кремль использует Донбасс как механизм дестабилизации Киева, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем с реформами, на которых Украина должна сосредотачиваться. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", выразил Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета.

"Вопрос в том, как изменить эти планы", – подчеркнул дипломат. По его мнению, сейчас Владимир Путин находится в непростом положении.

"Вернемся к январю, у него были большие планы на весну. У него должно было состояться изменение Конституции, должен быть референдум, который бы это поддержал, и у него открылась бы возможность быть президентом до 2036-го. Должен был быть огромный парад 9 мая, который он бы использовал для подкрепления своих позиций. Всего этого сейчас нет", – подчеркнул Пайфер.

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Он напомнил, что Путин столкнулся с экономикой, которая, по данным МВФ, сократится в этом году почти 6%.

"Цена на нефть российской марки Urals в Европе, я сегодня (24 апреля. – Ред .) утром проверил, составляет 21 доллар за баррель. Вчера цена на нефть была даже отрицательной. Россия достигла соглашения с Саудовской Аравией, чтобы уменьшить добычу на 10 млн баррелей нефти в день. Это шаг в правильном направлении, но необходимо снижение на 25 млн баррелей. И в начале мая уже будет негде хранить нефть", – сказал Пайфер.

"Путин может понять, что ситуация с экономикой в ​​его стране становится все тяжелее. Надеюсь, что увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве", – подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он отметил, что вопрос восстановления украинского суверенитета на Донбассе "гораздо легче, чем восстановление суверенитета в Крыму".

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"Очевидно, что Россия хочет Крым. Россия не продвинулась дальше в аннексии других частей Донбасса. В вопросе Донбасса важно понять расчет Кремлем своих выигрышей и потерь", – сказал Пайфер.

По Крыму дипломат выразил убеждение, что этот "вопрос должен быть составляющей политики Соединенных Штатов и Запада – продолжение непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и продление санкций, связанных с российским захватом Крыма".

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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В онлайн-дискуссии КФБ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участвовали:

Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины в 2017-2019 годах,

Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического совета;

Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах, вице-президент Института мира.

Украинский позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель фонда "Открой Украину" и Киевского форума.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Киевский форум выражает благодарность Атлантическом Совету за поддержку и сотрудничество в проведении этого мероприятия.

Напомним, в Киевском форуме прошла уникальная дискуссия с участием четырех послов США .

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