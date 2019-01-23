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Епифаний рассказал, когда ПЦУ получит статус патриархата

Сегодня, 21:57

Митрополит подчеркнул, что самое главное, чтобы Православная церковь Украины "достойно служила Богу"

Фото: pomisna.info
Фото: pomisna.info.
Епифаний рассказал, когда ПЦУ получит статус патриархата //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8c6/a41/5c48c6a4192b5.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8c6/a41/5c48c6a4192b5.jpg Политика Митрополит подчеркнул, что самое главное, чтобы Православная церковь Украины "достойно служила Богу"

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всей Украины Епифаний заявил, что ПЦУ получит статус патриархата после преодоления всех устаревших разделений и противоречий в украинском православии, признания ее другими поместными церквями и объединения всех православных Украины в одну церковь.

Об этом он сказал во время торжеств по случаю 90-летнего юбилея патриарха Филарета в Киеве.

"Мы хотим и в дальнейшем вместе с вами (Филаретом – ред.) строить единую автокефальную поместную православную церковь, развивать и укреплять ее, преодолевать устаревшие разделения, противоречия и несогласие, от которых украинское православие страдало почти три десятилетия, чтобы достичь общих задач – признания автокефалии, благословение на которую мы получили из рук вселенского патриарха, другими поместными православными церквами-сестрами, объединения всех православных в единой церкви всеправославного утверждения для нашей церкви в будущем и статуса патриархата", – заявил он.

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Митрополит Епифаний подчеркнул, что самое главное, чтобы Православная церковь Украины "достойно служила Богу, вела к спасению всех верующих, работала на укрепление единства, мира и согласия в украинском народе, была нерушимым камнем в фундаменте нашей государственности".

Напомним, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

Как уже сообщалось, в этот же день документ прибыл в Киев и в Рождество Христово, 7 января, был выставлен в Трапезном храме Софии Киевской, после чего его вернули в Стамбул для подписания всеми членами Синода Вселенского патриархата.

Мы также писали, что митрополит от Киевского патриархата Епифаний, который входит в ближайшее окружение почетного главы УПЦ КП патриарха Филарета, был избран предстоятелем поместной церкви на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря.

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Источник:

УНИАН

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