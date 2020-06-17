Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому сроку

Ранее Зеленский заявлял, что в политике он всего на пять лет

Глава Офиса президента Андрей Ермак посоветовал главе государства Владимиру Зеленскому принимать решение, идти ли снова в президенты, уже ближе к концу первого президентского срока.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы... Но для него в первую очередь важно мнение людей", – сказал Ермак и уточнил, что и четырех президентских сроков может на хватить на все задуманное.

Реклама В тренде Кулеба: В переговорах с Россией Украина использует наступательную дипломатию

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

Смотрите также видео недавнего селекторного совещания Ермака с главами ОГА по вопросам развития туризма в Украине:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама