Зеленский назвал условие, при котором снова пойдет в президенты

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции не исключил, что может баллотироваться на следующих президентских выборах, но при условии, если будет соответствующая поддержка народа.

Ему напомнили его слова, что он идет на один президентский срок, и спросили, хватит ли одного срока, чтобы воплотить в жизнь все планы, и будет ли он еще баллотироваться в президенты, на что ответил: "Я подумаю".

"Я думаю, что любой президент, у которого процент 10-15% на начало любой предвыборной кампании, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок... Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать... Успею ли я (сделать все запланированное)? Я обещал один список. А теперь, когда мы работаем, этот список пополняется. Поэтому я и говорю – на весь список не хватит одного срока… Сейчас рейтинги говорят, что у меня 40-50%. Но суть в том, что если бы сейчас был второй тур, и в нем был кто-то еще, то я бы набрал 75%... В этом смысле, в смысле отношения людей ко мне – я спокоен", – сказал глава государства.

На вопрос, жалеет ли он, что пошел в президенты, Зеленский ответил: "Народ Украины меня выбрал. Жалеть или не жалеть может только народ Украины".

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов высказывал мнение, что люди захотят, чтобы Зеленский пошел на второй срок. Он считает, что Зеленский обладает качествами, которые позволяют ему и его команде успешно справляться с поставленными задачами.

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Однако он первый из всех украинских лидеров, кто стал президентом, не имея до этого опыта работы в политике и государственном секторе. До него это не удавалось никому. Он стал самым молодым в истории украинским президентом, вступив в должность в 41 год. Правда, это далеко не мировой рекорд. На сегодняшний день самый молодой президент в мире – глава Сальвадора Найиб Букеле, который был избран в возрасте 37 лет. При этом в течение года на его плечи свалилось огромное количество испытаний, но были и достижения. Читайте подробней в нашем материале "Год президентства Зеленского: ТОП-5 рекордов главы государства".

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