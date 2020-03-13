Еще один президент отложил визит в Украину

Гитанас Науседа так и не доехал до Украины – испугался опасного вируса

Президент Литвы Гитанас Науседа отложил свой официальный визит в Украину, который планировался на 18-20 марта.

Об этом сообщает Delfi.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис объяснил журналистам, что визит отменяется из-за угрозы заражения коронавирусом.

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Также отмечается, что в конце марта глава литовского государства также планировал участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, однако по поводу этого визита ожидается общее решение. Науседа также планировал посетить короля Бельгии – на данный момент решение по этому визиту уточняется.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила визит в Украину из-за угрозы коронавируса.

"На фоне распространения в мире коронавируса COVID-19 президент Грузии в координации с различными ветвями правительства отменила запланированные визиты в Болгарию, Украину и Бельгию", – сообщили в пресс-службе грузинского лидера.

Напомним, президент Украины в конце ноября 2019 года ездил в Литву с визитом. Он провел встречи с руководством страны. По его словам, на переговорах с Науседой было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам – как двухсторонней, так и международной повестки дня. В свою очередь президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей "Нормандской четверки".

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