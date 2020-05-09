"Это не конкурс танцев на костях": заявление Зеленского ко Дню победы над нацизмом

Глава государства считает, что ветеранов нужно чтить каждый день, а не только на 9 мая

Президент Владимир Зеленский уже почтил сегодня утром память погибших во время Второй мировой войны и отправился с визитом на Закарпатье. Также он выступил с заявлением по случаю Дня победы над нацизмом.

"Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это минимум 50 млн жертв, из которых более восьми миллионов – погибшие и замученные украинцы. Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа. И этот важный день – не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность", – сказал он.

Зеленский напомнил, что сегодня ветеранов Второй мировой осталось крайне мало, и считает, что их нужно благодарить за подвиг не только на 9 мая, но и каждый день.

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"Более семи миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах планеты. Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный. И сегодня никто не может приватизировать победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стыдиться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что после Второй мировой войны потребовалось 46 лет, чтобы Украина получила независимость, и уже шестой год защищает ее, на этот раз от России.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил село Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет Второй мировой войны погибло свыше восьми миллионов украинский.

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