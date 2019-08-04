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"Это не шутка": Богдан впервые прокомментировал скандальное заявление об отставке

Сегодня, 11:39

Глава Офиса президента объяснил свой шаг и указал, что он адресовался не журналистам

Андрей Богдан

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

"Это не шутка": Богдан впервые прокомментировал скандальное заявление об отставке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD Политика Глава Офиса президента объяснил свой шаг и указал, что он адресовался не журналистам

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление о своей отставке, и то заявление, которое появилось в СМИ, действительно его. Видео его комментария журналисту "Радио Свобода" опубликовано в YouTube.

"Это не шутка. Я реально написал заявление об увольнении. В данном случае это мой шаг в отношении моего руководства – президента Украины – и к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли сами себя осознавать, как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов, – сказал Богдан.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 августа ситуация с отставкой главы Офиса президента взбудоражила общественность в Украине. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о каком-то заявлении со странным текстом. В своем заявлении Андрей Богдан написал следующее: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Позже эта новость быстро разлетелась по интернету, причем представители Офиса президента сразу же опровергли, что их шеф уходит с занимаемой должности. Однако 2 августа Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке. Только вот президент объяснил, что такие заявления есть от всех членов его команды, и добавил, что в случае необходимости может предоставить подобные заявления об увольнении и от других членов его команды.

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Источник: Сегодня

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