"Это неправда, даже Горбачев признал": французский эксперт развенчал популярный в России миф

НАТО не давало никаких гарантий Москве, что не будет расширения блока на Восточную Европу, как об этом говорит президент России Владимир Путин. Популярный российский миф развенчал в интервью сайту "Сегодня" политический аналитик Денис Колесник, который уже давно живет в Париже.

Журналист напомнил Колеснику слова Путина, что, мол, "когда Советский Союз уходил из Германии, нам было сказано, что об одном россияне должны знать точно: расширение НАТО на Восток за границы Германии не будет". Эксперт объяснил, что это миф и НАТО не давало никаких гарантий Москве о том, что они не будут расширять свой блок на страны Восточной Европы.

"Эти русские мифы о каких-то обещаниях нерасширения НАТО на Восток (хочу здесь особо подчеркнуть слово "мифы") сознательно распространяются Россией и переводятся на другие языки. Например, во Франции очень много людей, даже на экспертном уровне, которые уверены, что НАТО давало Горбачеву (последнему советскому лидеру – ред.) гарантии нерасширения на Восток. Это неправда. Сам Горбачев сказал, что это неправда, что это сами медиа неправильно трактовали его фразу и создали этот миф. Еще раз подчеркиваю, что это один из многих мифов, который Россия распространяет".

По его мнению, на Бухарестском саммите в 2008 году, когда Украине не дали ПДЧ, ничего страшного не произошло, так как европейцы видят Киев в Альянсе в будущем.

"Вообще еще с 2007 года я слышу эту мантру об отсутствии консенсуса в ЕС по возможности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Но что произошло в 2008 году на Бухарестском саммите? Да, не дали План действий по членству, но взамен дали Годовую национальную программу, признав, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Киев, что вам еще надо? Конечно, лучше говорить, что Франция и Германия не хотят видеть вас в ЕС и НАТО, чем самим что-то делать. Вот вам маленький пример: большинство людей в Киеве говорит на русском, что в головах тех же немцев и французов означает, что Украина является частью "русского мира".

Читайте полный текст интервью с французским экспертом: "Сейчас активно идет поиск замены "нормандского формата".

Напомним, в середине июля прошел саммит НАТО, в котором приняла участие и Украина, где была принята важная для Украины декларация. "Мы сталкиваемся с длительным периодом нестабильности. Россия подрывает мировой порядок, основанный на правилах, дестабилизируя Украину путем незаконной аннексии Крыма; нарушает международное право, включая провокационную военную активность; пытается подорвать наши институты и посеять раздор". Поэтому, как написано в пункте 9, "мы оказываем поддержку нашим восточным партнерам, Грузии, Молдове и Украине, а также Боснии и Герцеговине", – говорится в итоговом коммюнике.

Также стоит вспомнить, как после встречи с президентом США в Хельсинки российский лидер Владимир Путин в интервью американскому телеканалу рассказал, что реакция на вступление Украины и Грузии в НАТО будет "крайне негативной". Он воспринимает вход этих стран в Альянс как прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности РФ.