Это отвечает интересам Украины: вице-премьер поддержал двойное гражданство

При этом двойное гражданство со страной-агрессором разрешать нельзя, считает Дмитрий Кулеба

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Украинское общество готово к легализации двойного гражданства, которое все еще не признается на законодательном уровне, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", отметив, этой является его личной точкой зрения и не отображает официальную позицией украинского правительства.

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"Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", – отметил Кулеба.

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Напомним, ранее в этом году на тот момент еще министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал идею легализации двойного гражданства и заявил, что в стране пора начать дискуссии на это тему.

А этим летом президент Владимир Зеленский фактически узаконил двойное гражданство в Украине, но не для всех, а только для этнических украинцев, живущих за рубежом, поручив упростить процедуру получения ими украинского паспорта. Также данная инициатива коснется людей, права и свободы которых нарушают в их странах.

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