"Этот конфликт надо разрулить": как у Зеленского хотят мириться с Венгрией

Новые власти открыты к решению кризиса с венграми, но ожидают от Будапешта ответных шагов

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Администрация Владимира Зеленского готова налаживать отношения с Венгрией, которые ухудшились до того, что Будапешт заблокировал евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил "Европейской правде".

"Но моя принципиальная позиция очень простая – с венграми надо договариваться. Этот конфликт надо разрулить", – сказал он, отметив, что это "сложно, но реально".

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При этом Кулеба считает, что не этот конфликт должен решаться не только Киевом, но и Будапешт тоже должен идти навстречу.

"Есть готовность к диалогу, к переговорам с венграми. Но однозначно, что Венгрия также должна пойти на уступки. Мы должны достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены", – подчеркнул украинский вице-премьер.

Что касается Закона об образовании, который и рассорил две страны, то для властей Киева, отметил Кулеба, "красной линией" является не это, а то, что "украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины".

"Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но эти люди – граждане Украины, и они должны быть, должны оставаться таковыми", – считает вице-премьер.

Очевидно, он имеет в виду прошлогодний скандал, в ходе которого выяснилось, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдавали венгерские паспорта, причем сама процедура сопровождалась торжествами.

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