Новый скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: все подробности

Венгерские паспорта в Берегово раздают с бокалами шампанского и советами, как скрыть двойное гражданство от украинских властей

В среду, 19 сентября, стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово журналисты попросили в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

При этом в Службе безопасности Украины (СБУ) напомнили, что спецслужба неоднократно и публично сообщала об угрожающих тенденциях выдачи украинцам паспортов граждан Венгрии, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

"Мы о таких угрожающих тенденциях говорим все время публично... Единственное, что мы можем – это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства", – отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В комментарии сайту "Сегодня" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что украинский МИД ознакомлен с ситуацией в Берегово Закарпатской области. Как заверили в министерстве, вопрос выдачи венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов МИД Украины.

"Возможно, этот вопрос также будет подниматься на заседании и будет обсужден парламентариями. Ситуация не останется без нашего внимания, мы держим руку на пульсе", – проинформировали в пресс-службе МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что планирует в США провести переговоры со своим венгерским коллегой относительно информации о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам.

"В Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", – написал глава украинского внешнеполитического ведомства у себя в Twitter, реагируя на новый виток паспортного скандала.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что Украина должна на высшем уровне возобновить переговоры с Венгрией относительно приостановки ее деструктивных действий на украинской территории, а при необходимости Киеву стоит добиваться введения санкций против Венгрии.

По словам эксперта, любые территориальные претензии, что эти общины могут создавать какие-то автономии, являются неуместными, и они не отвечают ни нормам международного права, ни нормам украинского законодательства.

"Это надо четко донести и пояснить венгерской стороне. Кроме того, Украина должна обратиться непосредственно в ЕС, в Совет Евросоюза, Европарламент и Еврокомиссию – в руководящие органы Европейского союза. Как вы знаете, сейчас ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Венгрии (Европарламент уже за это проголосовал) как раз из-за того, что венгры (венгерское правительство – Ред.) нарушают права человека и не только. В этом контексте Украина тоже должна апеллировать к ЕС и говорить, что венгры фактически посягают на целостность Украины, имеют территориальные претензии, вмешиваются в украинские внутренние дела, чтобы Брюссель вводил санкции из-за этого", – посоветовал Мусиенко.

Мусиенко также добавил, что эта претензия Киева должна быть предметом переговоров с Венгрией: или она прекращает такие свои действия, или Украина обращается в ЕС с просьбой ввести санкции как раз за такие деструктивные действия против украинской стороны.

Напомним, на Закарпатье выдано уже более 100 тысяч венгерских паспортов.Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, когда документы Венгрии имели практическую привлекательность для пересечения границы.