Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока"

Соответствующее сообщение озвучено на заседании Верховной Рады

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вошел в состав фракции "Оппозиционного блока". Соответствующие объявление во время пленарного заседания парламента сделала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял в рядах "Оппозиционного блока" – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го. Свое нежелание находиться во фракции политик объяснил присутствием в партии Юрия Бойко, который ныне баллотируется в парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, ранее Евгений Мураев и мэры украинских городов – члены "Оппозиционного блока" – приняли резолюцию об объединении усилий для проведения глубокой экономической, культурной и гуманитарной децентрализации в Украине.

Резолюция о сотрудничестве принята по результатам Форума "Будущее городов", который состоялся 9 июля в Харькове. В Форуме приняли участие 28 городских голов и 64 представителя органов местного самоуправления.

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