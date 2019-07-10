Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости политики

Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока"

10 июля, 17:44

Соответствующее сообщение озвучено на заседании Верховной Рады

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вошел в состав фракции "Оппозиционного блока". Соответствующие объявление во время пленарного заседания парламента сделала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял в рядах "Оппозиционного блока" – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го. Свое нежелание находиться во фракции политик объяснил присутствием в партии Юрия Бойко, который ныне баллотируется в парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, ранее Евгений Мураев и мэры украинских городов – члены "Оппозиционного блока"  – приняли резолюцию об объединении усилий для проведения глубокой экономической, культурной и гуманитарной децентрализации в Украине.

Резолюция о сотрудничестве принята по результатам Форума "Будущее городов", который состоялся 9 июля в Харькове. В Форуме приняли участие 28 городских голов и 64 представителя органов местного самоуправления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег депутат, парламент, партии, резолюция, народный депутат, Евгений Мураев

Вы сейчас просматриваете новость " Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы-2019: список партии Радикальная партия Олега Ляшко

Сегодня, 17:07

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Выборы-2019: список партии Украинская стратегия Гройсмана

Сегодня, 16:59

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Как перестать потеть

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Александр Усик рассказал, почему не хочет драться с Поветкиным

Актер Юзик записал на выборы в Раду всю свою семью

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Гигантские хищники разорвали знаменитого артиста

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь