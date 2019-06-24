Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на дебаты

Политик настаивает, что дебаты должны быть публичными

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко на публичные дебаты.

"Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не "вышки Бойко". Вы боитесь правды", – написал Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

Мураев подчеркнул, что вызвал Бойко на публичные дебаты.

"На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", – подчеркнул лидер "Оппозиционного блока", обращаясь к Бойко.

Напомним, ранее пять партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями. Свою предвыборную программу политсила представила во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", который состоялся в Киеве 10 июня.

Также сообщалось, что "Оппозиционный блок" презентовал команду лидеров , которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их на форуме "Доверяй делам".

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