Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на дебаты

24 июня, 17:46

Политик настаивает, что дебаты должны быть публичными

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко на публичные дебаты.

"Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не "вышки Бойко". Вы боитесь правды", – написал Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

Мураев подчеркнул, что вызвал Бойко на публичные дебаты.

"На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", – подчеркнул лидер "Оппозиционного блока", обращаясь к Бойко.

Напомним, ранее пять партий – "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями. Свою предвыборную программу политсила представила во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", который состоялся в Киеве 10 июня.

Также сообщалось, что "Оппозиционный блок" презентовал команду лидеров , которая поведет партию на парламентские выборы. Партия представила их на форуме "Доверяй делам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, партия, дебаты, бойко, оппозиционный блок, Мураев, Евгений Мураев, юрий бойко

Вы сейчас просматриваете новость " Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на дебаты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда ЦИК зарегистрирует всех кандидатов в народные депутаты

Сегодня, 13:19

До 28 июня всем депутатам будут выданы удостоверения

Кандидатов нет – агитация есть: политический фейс-контроль кандидатов в народные депутаты

Сегодня, 08:35

Самое слабое место в законе О выборах – это отсутствие даже символических санкций

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

В Украине запретили популярное обезболивающее

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве девочки

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Обзор и опыт использования ASUS ZenBook UX510UW

Кабмин изменил формирование цены на газ для населения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь