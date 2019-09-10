"Европейская солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию

Петр Порошенко и глава ЕНП Джозеф Доль / Фото: president.gov.ua

Украинская партия "Европейская солидарность" официально вошла в самую крупную и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы – Европейскую народную партию.

Об этом сообщается на странице лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко на его странице в Facebook.

"Сегодня ЕНП приняла соответствующее решение. Это – признание успешности пяти лет реформ, которые осуществлялись нашей командой. Это – мандат доверия к "Европейской солидарности" как проевропейской украинской партии", – говорится в сообщении.

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Присоединение к ЕНП в партии рассматривают не только как внутрипартийное событие, но и как сигнал признания европейских устремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО. Ведь только членство в этих двух союзах гарантирует Украине мир и безопасность, считают в партии.

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"Европейская народная партия стоит плечом к плечу с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины", – пишет Петр Порошенко.

Напомним, "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии – решение об этом было принято 4 июня в Брюсселе.

Однако юридически процедура получения статуса завершилась сегодня, это было связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".

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