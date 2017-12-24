Фальсификации и подкуп: в полиции рассказали о первых нарушениях на местных выборах

Сегодня, 14:58

По десяти фактам нарушений правоохранители открыли уголовные производства

На выборах уже есть нарушения. Фото: AFP
На выборах уже есть нарушения. Фото: AFP

На выборах в объединенных территориальных общинах, которые проходят в 17 областях стран, зафиксированы нарушения – фальсификации, подкуп избирателя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Выборы начались с 8 часов утра и в полицию же поступило 23 сообщения о нарушениях.

"С начала избирательного процесса в Национальную полицию поступило 23 сообщения, в которых по 10 фактам возбуждены уголовные производства – в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Среди них – по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 158 (фальсификация избирательных документов)", – говорится в сообщении Нацполиции.

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Голосование проходит на 391-й участковой избирательной комиссии в пределах 51 территориального округа.

Также в полиции отмечают, что в случае осложнения оперативной обстановки во время волеизъявления граждан, созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений.

Напомним, 29 октября в Украине в 201 объединенной территориальной общине проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Тогда по первым нарушениям на выборах полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня, из них 4 – по факту подкупа избирателей.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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